شكرا لقرائتكم خبر مقاعد الاختبارات تغيب للمرة الأولى منذ 69 عاما..6 ملايين طالب وطالبة يمتحنون عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الأولى منذ 69 عاما يؤدي 6 ملايين طالب وطالبة الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 1442هـ، عن بعد عبر التعليم الرقمي، واحتضنت ( منصة مدرستي ) الطلاب والطالبات بدلا عن المقاعد الدراسية التي غابت استثناء في سابقة تعد الأولى منذ استحداث وزارة التعليم في المسمى السابق (وزارة المعارف) عام 1373هـ بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19) التي اجتاحت العالم بأسره، حيث ارتأت الوزارة إقامة الاختبارات النهائية عن بعد لسلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم ضمن الاحترازات الوقائية المطبقة منذ بداية الأزمة.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الوزارة ابتسام الشهري «إن أعمال الاختبارات النهائية سارت بشكل سلس ومطمئن في يومها الأول نظرا لخبرة ودراية الطلاب في التعامل مع المنصة طيلة الفصل الدراسي»، مشيرة إلى أن النجاح الذي تحقق في اليوم الأول نتيجة للإعداد الرقمي المتبع لتأقلم الطلاب للتعامل مع المنصة.

وكانت اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية بدأت في الفترة الصباحية والمرحلة الابتدائية في الفترة المسائية، حيث حددت التعليم الفترة الزمنية للاختبارات بما يتناسب مع كل فقرة.

من جانبهم طالب عدد من أولياء الأمور معلمي المواد العلمية بتقليل وإلغاء الصور والرسوم البيانية في اختبارات المواد القادمة، مع مراعاة الوقت تجنبا لأي ظرف طارئ في عدم فتح نوافذ الصور، ومراعاة لزمن فقرات الاختبارات المحدد.

وحددت الوزارة زمن اليوم الدراسي 3 ساعات تتضمن الاختبارات، فيما يخصص الوقت المتبقي لتقديم الإثراءات التعليمية ومراجعة المقررات وتسديد الفاقد التعليمي -إن وجد-، كما شددت على ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد، مع تخصيص خمس دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار.

الفترة الزمنية المحددة للاختبارات

10 فقرات - الزمن 20 دقيقة

15فقرة - الزمن 30 دقيقة

20فقرة - الزمن 40 دقيقة