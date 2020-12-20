نصائح للآباء والأمهات لنجاح أطفالهم في التعلم عن بعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم عدد من المواقع المختصة في تعليم الأطفال مجموعة من النصائح للآباء والأمهات الذين يتعلم أبناؤهم حاليا عن بعد.

الحد من الإلهاء

الحد من استخدام الأجهزة، بخلاف التي يستخدمها للدراسة، حتى يتم الانتهاء من واجباتهم المدرسية. إذا رغبت في ذلك، يمكنك السماح لطفلك باللعب على جهاز خلال فترة الاستراحة المحددة، ولكن اجعله يدرك أنه ليس لديه سوى قدر محدود من الوقت حتى يحتاج إلى العودة إلى العمل.

إفساح المجال للتعلم

لدى عدد من البالغين منطقة معينة من المنزل يعملون فيها، ومن المهم أن تنشئ مساحة مماثلة لطفلك. سيحقق أطفالك أفضل أعمالهم في مكان هادئ ومريح ومخصص بشكل صارم للتعلم. يجب أن تكون هذه المساحة مختلفة عن المكان الذي يلعبون فيه الألعاب أو يشاهدون التلفزيون عادة.

حافظ على فترات الراحة مثل وقت تناول الوجبات الخفيفة والاستراحة

الروتين والجداول مهمة للغاية للأطفال في المدرسة، وهذا لا يختلف في مدرستهم في المنزل. سيعمل الأطفال بشكل أفضل إذا حافظوا على روتينهم بالقرب من المعتاد قدر الإمكان.

يمكن أن يكون ضبط الإنذارات المشابهة لتلك التي قد يواجهونها في المدرسة مفيدا في إبقائهم على جدول. حول وقت الغداء، شجعهم على النهوض، والحصول على بعض الهواء النقي، والذهاب في نزهة على الأقدام أو ركوب الدراجة، أو تناول وجبة خفيفة حتى لا يجلسوا طوال اليوم.

اسمح لهم بالتفاعل مع الأصدقاء عبر محادثات الفيديو

أطفالك معتادون على الكثير من التواصل الاجتماعي في المدرسة، لذلك سيشعرون بالتأكيد بآثار الابتعاد عنهم حتى بعد بضعة أيام. على الرغم من أنه قد لا يكون من الآمن لأطفالك رؤية أصدقائهم شخصيا، إلا أنه يجب عليك السماح لهم بالتفاعل معهم عبر الإنترنت، بخلاف وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية.

غالبا ما تكون محادثات الفيديو هي أقرب شيء لرؤية شخص ما شخصيا، وهي طريقة رائعة للانضمام إلى الوقت الاجتماعي دون تعريض نفسك أو الآخرين للخطر. إذا كان طفلك لا يقوم بالدردشة المرئية مع أصدقائه بانتظام، فيمكنك التحدث مع الآباء الآخرين لإعداد موعد تشغيل دردشة فيديو.

امزج وقت الشاشة مع وسائل التعلم في المدرسة القديمة

يمكن أن يكون للإفراط في استخدام وقت الشاشة آثار سلبية على أدمغة الشباب، لذلك من المهم خلطها في وقت مثل هذا.

من المحتمل أن يرغب أطفالك في الاستمرار في استخدام شاشة من نوع ما أثناء فترات الراحة من العمل، لذلك من المهم الحد من وقت الشاشة عن طريق الاختلاط في وسائط المدرسة القديمة أيضا.

نأمل أن يكون المعلمون قد أرسلوا إلى المنزل حزم النسخ المطبوعة التي يمكنهم العمل من خلالها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بطباعة أي شيء تستطيعه لطفلك. بقدر الإمكان، يجب على الآباء تشجيع المطبوعات وقراءة الكتب، وإذا أمكن، طلب الكتب المدرسية من مدرسة طفلك.

ابق على اتصال مع الآباء الآخرين

يعد التباعد الاجتماعي أمرا مهما خلال هذا الوقت، ولكن البقاء على اتصال مع الآخرين عبر الاتصال الافتراضي مهم جدا. كل والد لديه طفل في المنزل سيخوض تجربة جديدة.

تحقق مع الآباء الآخرين لمعرفة ما وجدوه فعالا، واسألهم عما إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة أيضا.

لا تدع أطفالك يتعاملون مع هذا على أنه إجازة

قد تبدو هذه المرة في المنزل وكأنها إجازة لطفلك، ولكن من المهم تذكيرهم بأن تعليمهم لا يزال يأتي أولا. لا يتم إلغاء الالتزامات مثل واجبات الفصل، لمجرد انتقال الصفوف عبر الإنترنت.

تذكر أن تحدد وقتا للمرح

على الرغم من أن هذه ليست عطلة بالتأكيد، فمن المهم الاستمتاع ببعض المرح مع أطفالك أثناء وجودهم في المنزل. من النادر أن تقضي هذا الوقت الطويل مع أطفالك، لذا استخدمه كفرصة للتواصل.