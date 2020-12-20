إعلان نتائج الدورة الـ«64» بكلية الملك فهد الأمنية

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وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق يمكن الرجوع للموقع الالكتروني على منصة (أبشر - توظيف) بوزارة الداخلية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة القبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين على برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم (64) من حملة الثانوية العامة بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1442هـ.وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق يمكن الرجوع للموقع الالكتروني على منصة (أبشر - توظيف) بوزارة الداخلية.

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