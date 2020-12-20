مناقشة مسودة الاعتماد البرامجي لقطاع التدريب

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وهدفت الورشة التي أقيمت عن بعد إلى مراجعة ومناقشة مسودة معايير الاعتماد البرامجي لقطاع التدريب، وأخذ المرئيات وقياس مدى ملائمتها للرفع من جودة برامج التدريب في المملكة، كما جرى التعريف بمركز (مسار) ومهامه وصلاحياته ومنهجية بناء المعايير وآلية الاعتماد.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار)، ورشة عمل بعنوان (معايير الاعتماد البرامجي).وهدفت الورشة التي أقيمت عن بعد إلى مراجعة ومناقشة مسودة معايير الاعتماد البرامجي لقطاع التدريب، وأخذ المرئيات وقياس مدى ملائمتها للرفع من جودة برامج التدريب في المملكة، كما جرى التعريف بمركز (مسار) ومهامه وصلاحياته ومنهجية بناء المعايير وآلية الاعتماد.

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