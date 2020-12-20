شكرا لقرائتكم خبر رصد 16 مخالفة للتدابير الصحية بمراكز الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية 1679 جولة رقابية خلال الأيام الثلاثة الماضية، و 9 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها رصد 16 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و 9 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفة واحدة للتكدس في مساكن العمالة.

وقامت أمانة المنطقة الشرقية برفع 20.028 طنا من النفايات، وإزالة 17.276 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9389 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتطهير وتعقيم 2248 موقعا، بمشاركة 470 فردا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي باستخدام 434.100 لتر من المعقمات والمطهرات.

فيما استقبلت الأمانة عبر مركز 940 للبلاغات 3008 بلاغات خلال السبعة أيام الماضية، تضمنت الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، والأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق.