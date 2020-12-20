شكرا لقرائتكم خبر البدء في إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الملكية الفكرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة قواعد ترخيص مقدمي خدمات الملكية الفكرية التي تشتمل على 25 مادة لتنظيم أعمال الوكلاء الواردة في أنظمة الملكية الفكرية في المملكة، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، حيث تمت دراسة أفضل التجارب الدولية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة وبما يلبي احتياجات المبتكرين والمبدعين داخل وخارج المملكة.ودعت الملكية الفكرية المهتمين والراغبين في معرفة الشروط اللازمة للحصول على الترخيص إلى زيارة موقعها الالكتروني SAIP.GOV.SA أو من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية، وذلك عبر البريد الالكتروني SaipSaip.gov.sa أوالرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.
المبادرة تهدف إلى:
- تنظيم ومتابعة تراخيص وكلاء الملكية الفكرية
- تطوير الكوادر الحالية لمواكبة المستجدات
- توفير كوادر جديدة مؤهلة
- ممارسة أنشطة وخدمات الملكية الفكرية
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