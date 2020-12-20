تشجير 5 محاور بطول 13,550 مترا في شوارع جدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة جدة في مشروع تشجير المحاور الرئيسة مستهدفة خمسة مواقعَ، ضمن المرحلة الثانية على مساحة عمل تصل نحو 70 ألف م2 بإجمالي 13550 م طوليا وبتكلفة تقدر بـ10 ملايين ريال، وذلك في إطار التوجه نحو أنسنة المدن وتحسين المشهد البصري للمدينة. وأوضح مدير التشغيل والصيانة بالأمانة المهندس عمرو الغامدي أن المشروع يتضمن تشجير وتجميل خمسة مواقع تمثل عددا من محاور الحركة الرئيسة لمدينة جدة مستهدفا زراعة 1200 شجرة متعددة الأنواع وبما يزيد عن 13660 شجيرة. وأشار إلى أن مشروع التشجير يشتمل على تمديد شبكات ري في جميع المواقع المذكورة وإنشاء الخزانات الأرضية وتركيب غرف المضخات، بجانب توريد التربة الزراعية وفرد الأحجار الملونة وزراعة النباتات وتركيب الإضاءات، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في زيادة نسبة مستوى التشجير في محاور مدينة جدة الرئيسة وتحسين المشهد الجمالي العام للمدينة. وأشار إلى أن مشروع التشجير يشتمل على تمديد شبكات ري في جميع المواقع المذكورة وإنشاء الخزانات الأرضية وتركيب غرف المضخات، بجانب توريد التربة الزراعية وفرد الأحجار الملونة وزراعة النباتات وتركيب الإضاءات، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في زيادة نسبة مستوى التشجير في محاور مدينة جدة الرئيسة وتحسين المشهد الجمالي العام للمدينة. المحاور الـ5 1 - الامتداد الشمالي لطريق الملك عبدالعزيز بأبحر 87 % نسبة الإنجاز فيه بطول 8 آلاف م. مساحة عمل تصل لـ2500 م2. 2 - الامتداد الغربي لشارع حراء 100 % نسبة الإنجاز فيه بطول 700 م. 3 - مجسمات الجامعة حيث اكتملت الزراعة والتحسينات على مساحة 3900 م2. 4 - الامتداد الشمالي لطريق المكرونة بطول 3850 م 58 % نسبة الإنجاز فيه. 5 - أعمال التشجير على طريق الأندلس 5 % نسبة الإنجاز فيه على طول 1000 م.

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