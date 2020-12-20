جمعية مراكز الأحياء بمكة تعزز اللغة العربية في نفوس النشء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى إلى تعزيز اللغة العربية في نفوس النشء، نظمت جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة بالتعاون مع بلدية المعابدة الفرعية، فعاليات ثقافية وفنونا تشكيلية من خلال رسوم جدارية، تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية، وذلك في حديقة العدل بالعاصمة المقدسة. وأوضح رئيس بلدية المعابدة المهندس غيث الشريف أن الهدف مشاركة عدد من المثقفين والفنانين التشكيليين والخطاطين في الفعالية، الذين قدموا لوحات فنية متميزة، كما أقيم برنامج ثقافي تضمن مشاركات مميزة لإبراز أهمية اللغة العربية، مؤكدا حرص البلدية على الاهتمام بالثقافة والفنون من خلال تنفيذ الأعمال والمبادرات الاجتماعية. أهداف الفعالية: تعزيز اللغة العربيةفي نفوس النشء

النهوض بالنشء معرفيا وفكريا وثقافيا

إبراز أهمية اللغة العربية

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