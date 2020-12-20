شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية: زوج المواطنة لايتم احتسابه ضمن نسبة التوطين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقف زوج المواطنة الغير سعودي من التوطين أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقف زوج المواطنة الغير سعودي من التوطين وقالت ابموارد البشرية أن زوج المواطنة وزوجة المواطن لايسمح لهم العمل في المهن المقصورة على السعوديين ولايتم إحتسابهم ضمن نسبة التوطين ‏جاء ذلك ردا على سؤال تلقاه حساب العناية بالعملاء تضمن" هل يحتسب زوج المواطنة غير السعودي ضمن نسبة السعودة في المنشآت؟"

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