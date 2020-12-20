شكرا لمتابعة خبر عن "هدف" يكشف شروط الالتحاق ببرنامج نقل المرأة العاملة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن شروط الالتحاق ببرنامج نقل المرأة العاملة " وصول ".

وتضمنت الشروط أيضا: الجنسية سعودية، العمر من 18: 65، أن تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية، ألا يتجاوز الأجر الشهري " الأجر الأساسي بالإضافة إلى بدل السكن " 8000 ريال، مجموع الإشتراك في التأمينات الاجتماعية لا يزيد عن 36 شهرا خلال الخمس سنوات الماضية.

وكان " هدف " أعلن عن تسجيل 8084 موظفة سعودية في منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، في برنامج دعم نقل المرأة العاملة " وصول ".

وجاء ذلك بعد إجراء التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.

وأوضح الصندوق أنه بناءً على التحسينات الجديدة على البرنامج، تم رفع سقف الدعم المالي للمستفيدات من "وصول" إلى 1100 ريال بدلاً من 800 ريال شهرياً، مبينًا أنه وفقاً للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط، الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 فأقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 إلى 8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرًا بدلاً من 12 شهر.