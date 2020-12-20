شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قائد شاحنة يسير عكس الاتجاه على أحد الطرق في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أظهر مقطع فيديو قائد شاحنة يسير بشكل معاكس على طريق " الرياض- حريملاء القديم "، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر. أظهر مقطع فيديو قائد شاحنة يسير بشكل معاكس على طريق " الرياض- حريملاء القديم "، معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر. وأثار المقطع غضب واستياء المواطنين الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة ضبط قائد المركبة المخالف وتوقيع عقوبة صارمة بحقه. وكانت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الرياض، تمكنت من القبض على قائد شاحنة يسير عكس الاتجاه، حيث أن قائد الشاحنة، كان يقود بعكس اتجاه السير في طريق أبو بكر الصديق بالرياض بالمخالفة لقوانين المرور.

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