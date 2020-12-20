شكرا لمتابعة خبر عن عبد الرحمن بن مساعد: سجلت في تطبيق صحتي لتلقي لقاح كورونا وموعدي اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد انه تسجيله في تطبيق "صحتي" لطلب أخذ اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد.
وأضاف ابن مساعد أنه تم الرد على طلبه بتحديد موعد مساء اليوم (الأحد)، لأخذ اللقاح، مبينا أنه سيفي بوعده السابق بتوثيق الأمر عبر حسابه على "تويتر".
وعبر عن شكره لوزارة الصحة ومنسوبيها لجهودهم، داعيا الجميع إلى التسجيل في التطبيق لأخذ اللقاح
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