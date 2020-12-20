ليلة الإنقلاب … !

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تصادف ليلة الغد ليلة الانقلاب الشتوي، والتي تعني دخول فصل الشتاء بشكل رسمي، حيث يُعد اليوم هو اليوم الأخير لفصل الخريف، لتبدأ موجة البرد الشديد بالدخول تدريجياً.

– أ.د عبدالله المسند

“اليوم دخول طالع القلب ⁩ وهو ثاني نجوم المربعانية ⁩، ومازال الليل يأخذ من حصة النهار بمقدار 3 ثوان والزيادة تتوقف غداً، واليوم آخر يوم في فصل الخريف ⁩ وبلغ طوله 90 يوماً، وغداً الانقلاب الشتوي، وتعامد الشمس على مدار الجدي إيذاناً ببدء فصل الشتاء”.

– د. خالد الزعاق

“هذا الأسبوع: سنعيش فيه أطول ليالي وأقصر نهار السنة على الإطلاق، ويوم الاثنين هي الليلة الأطول فيه، وهي موعد غياب الشمس على قطب الشمال، وشروقها على قطب الجنوب، وتستمر غائبة أو شارقة لمدة ستة أشهر، فالليل ستة أشهر على الشمالي، والنهار ستة أشهر على الجنوبي”.

– د. زياد الجهني

“ليلة الغد “الاثنين” هي أطول ليلة ⁩ خلال عامنا الحالي، وهي ليلة “الانقلاب الشتوي”، عدد ساعات الليل فيها 13 ساعة ونصف، بينما النهار ⁩ 10 ساعات ونصف”.

– وليد الحقيل

“حتى الآن توقع دخول موجة باردة قوية، تبدأ الأربعاء في الشمال، وتصل الوسطى، والشرقية؛ الخميس، وتصل نجران، وشرق عسير، وعسير، والباحة، وشرق الطائف؛ الجمعة، متوقع الصفر فجرا في أقصى الشمال نهاية الأسبوع، تُسبق بحالة ممطرة بإذن الله”.

Source هاشتاق السعودية

