«الاتصالات السعودية» تعلن عن 9 وظائف شاغرة

للعمل في مقرها الرئيسي بالرياض..
تعلن شركة الاتصالات السعودية «STC» توفر 9 وظائف إدارية وتقنية شاغرة للعمل في المركز الرئيسي بالرياض، لحملة البكالوريوس مع الخبرة في التخصصات «إدارة الأعمال، الهندسة، التسويق، المبيعات، هندسة البرمجيات، تقنية المعلومات» على النحو التالي:
- مشرف مشتريات (Procurement Supervisor)
المتطلبات: بكالوريوس «إدارة أعمال، هندسة» مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المشتريات وإدارة الإمدادات «يفضل من لديهم شهادة مهنية بمجال المشتريات».
- مدير قسم إدارة محافظ الخدمات مسبقة الدفعSS PP Portfolio Management Section Manager
المتطلبات: بكالوريوس «إدارة أعمال، تسويق» مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال صياغة استراتيجيات الدخول إلى السوق، مع شهادة مهنية «CPM».
- مدير قسم الحملات السكنية «Residential Campaigns Section Manager»
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير «تسويق، هندسة برمجيات» مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في تحليل طلبات العملاء وشهادة احترافية «CBAP».
- مدير قسم حملات الخدمات مسبقة الدفع «Prepaid Campaigns Section Manager»
المتطلبات: بكالوريوس «إدارة أعمال، تقنية معلومات، تسويق» مع خبرة 5 سنوات في إدارة الحملات التسويقية في قطاع الاتصالات أو تقنية المعلومات.
- مدير قسم الخدمات الوطنية - ما قبل البيع National Services Pre-sales Section Manager
المتطلبات: بكالوريوس «إدارة أعمال» مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مبيعات الجملة للاتصالات السلكية أو اللاسلكية مع شهادة مهنية «CSOP»
- مشرف عمليات خدمات العملاء «Customer Service Operations Supervisor»
المتطلبات: بكالوريوس «إدارة أعمال» مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال خدمات العملاء في قطاع الضيافة أو الاتصالات أو التقنية.
- أخصائي تطوير أعمال «Customer Service Operations Supervisor»
المتطلبات: بكالوريوس «إدارة أعمال» مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تطوير الأعمال أو المبيعات أو خدمة العملاء بقطاع الاتصالات أو التقنية.
- مدير مبيعات «Sales Manager»
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير «إدارة أعمال، تسويق، مبيعات» مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المبيعات وإدارة حسابات العملاء الرئيسية والكبيرة.
- محلل تنفيذي أول لخدمات شؤون الموظفينSenior Executives Personnel Services Analyst
المتطلبات: بكالوريوس «إدارة أعمال، هندسة» مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الخدمات الإدارية أو شؤون الموظفين أو السكرتارية.
الشروط العامة:
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية «رجال فقط».
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
المزايا:
- رواتب تنافسية.
- بدل سكن.
- بدل نقل.
- علاوة أداء سنوية.
- تأمين طبي للموظف وعائلته.
- التطوير الوظيفي.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حاليًّا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:
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