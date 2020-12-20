بدء تطبيق «الرصد الآلي لمخالفات لوحات المركبات» ومسؤول يكشف آلية عملها

بدأت قوات أمن الطرق، اليوم الأحد، في تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحات المركبات.

وفي مقابلة مع (الإخبارية)، أوضح متحدث في أمن الطرق، أن هذا الرصد يأتي ضمن جهود وزارة الداخلية متمثلة في الأمن العام وأمن الطرق لرفع السلامة المرورية؛ سعيًّا للحد من موقع الحوادث وما ينتج عنها من إصابات ووفيات.

عن كيفية رصد المخالفات آليًّا، أوضح المتحدث، أنه تم الإعلان عن المخالفات عالية الخطورة وضمها للرصد الآلي، لافتًا إلى أن هناك منظومة من الكاميرات الذكية لرصد مخالفات تعليمات السير آليًا، ومن ثم تقوم مراكز المعالجة في تحليل هذه البيانات وتحديد أنواع المخالفات، وتسجيلها على صاحب الواقعة آليًّا.

وأهاب المصدر بسائقي المركبات الالتزام بتنظيمات وتعليمات السير؛ حرصًا وحفاظًا على أرواحهم.

https://twitter.com/Alekhbariya_net/status/1340656781731704835

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