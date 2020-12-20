التعليم: إتمام اليوم الأول من اختبارات مدرستي بنجاح

وبذل الطاقم التعليمي من مشرفين ومرشدين وقادة مدارس جهود مميزة للإسهام في سير الاختبارات على أكمل وجه، والعمل على تحقيق التهيئة النفسية والتربوية للطلاب والطالبات أثناء الاختبارات، والحرص على تشكيل اللجان المنظمة لأعمال الاختبارات، وتوزيع المهام والمسؤوليات وتحقيق الأجواء المناسبة لأدائها عن بُعد، كما عكس تفاعل أولياء الأمور تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال مدة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، وتوفير الجو المناسب لهم للمراجعة والاستذكار.
وأكّدت وزارة التعليم استمرار العملية التعليمية خلال مدة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي بواقع ثلاث ساعات يوميًا، مؤكدة على عدد من الإرشادات لتأدية الاختبارات إلكترونيا، ممثلة بالحصول على جدول الاختبارات من المدرسة، وتهيئة المكان المناسب لأداء الاختبار، والتحقق من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، والدخول بوقت مبكر للاختبار، إضافةً إلى اتباع التعليمات والإرشادات الموضوعة من قبل المعلم، وتجهيز الوسائل اللازمة لتأدية الاختبار عبر الاتصال بالإنترنت.
واليوم هو أول يوم من أيام الاختبارات عن بُعد، التي تأتي امتداداً لما شهدته المنصة حتى نهاية الأسبوع الخامس عشر. يذكر أن أكثر من نصف مليار مستخدم دخلوا على رابط مدرستي منذ إطلاقها حتى نهاية الأسبوع الماضي، إضافة إلى 9.9 ملايين استفسار وارد لغرف المعلمين من خلال المنصة، وأكثر من 80.9 مليون درس افتراضي.
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