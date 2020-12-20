السعودية اليوم / هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع عقد تنفيذ دراسة تقويمية مع جامعة دار العلوم



الرياض 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" اليوم عقد تنفيذ الدراسة التقويمية لبرنامج القانون في كلية الحقوق بجامعة دار العلوم، بحضور معالي رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، ومعالي رئيس جامعة دار العلوم الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وتضمن عقد تنفيذ الدراسة التقويمية لبرنامج القانون الكثير من الإجراءات والمواد الملزمة للهيئة والجامعة وفق جدول زمني محدد للتنفيذ، مع ضمان تحقيق جميع المعايير والمتطلبات التي وضعتها الهيئة لتنفيذ هذه الدراسة.

وأكد معالي رئيس جامعة دار العلوم أن الهدف من الاتفاقية هو التأكد من جودة مخرجات التعليم، حيث تمت الاستفادة من التقارير التي تعمل عليها هيئة تقويم التعليم والتدريب من آراء خبراء دوليين ومحليين، ومن شأنها مساعدة الجامعات في الرقي بمستوى خدماتها في جميع مجالات الجامعة من تعليم وبحث علمي ومسؤولية مجتمعية، كما أن الهيئة لها دور وطني فعّال يخدم مؤسسات التعليم.

وأوضح معاليه أن التنافس بين الجامعات للحصول على هذه الاعتمادات والشهادات ليس هدفًا بحد ذاته وإنما النتيجة التي تترتب عليه من تميز مخرجات التعليم وتميز خريجي الجامعات لخدمة هذا الوطن المعطاء لإتاحة الفرصة لأبناء الوطن لخدمة وطنهم بتأهيل وتدريب عالٍ.

يذكر أن المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم فوق الثانوي وبرامجها، وتقويمها، واعتمادها من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى كسب ثقة المجتمع المحلي والعالمي في مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة.

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18:16ت م

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