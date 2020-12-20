السعودية اليوم/ سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل أمين مؤسسة "قبس"



الدمام 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه في الإمارة اليوم، أمين مجلس مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة "قبس" الدكتور أحمد البوعلي، الذي أطلع سموه على رسالته للدكتوراه بعنوان "مسؤولية الدعاة تجاه العمل التطوعي في المملكة".

وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أهمية تعزيز دور التأليف وإثراء المكتبة العربية في مختلف الموضوعات، متمنياً للدكتور البوعلي التوفيق.

من جهته، بين أمين مؤسسة "قبس" أن الدراسة تناولت التطوع تاريخياً في القرآن الكريم والسنة النبوية ونماذج السلف الصالح وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، انتقالاً إلى العصور المتعاقبة حتى الدولة

// انتهى //

18:01ت م

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الدمام 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه في الإمارة اليوم، أمين مجلس مؤسسة الأمير عبدالعزيز بن محمد بن فهد بن جلوي للقرآن والسنة والخطابة "قبس" الدكتور أحمد البوعلي، الذي أطلع سموه على رسالته للدكتوراه بعنوان "مسؤولية الدعاة تجاه العمل التطوعي في المملكة".وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أهمية تعزيز دور التأليف وإثراء المكتبة العربية في مختلف الموضوعات، متمنياً للدكتور البوعلي التوفيق.من جهته، بين أمين مؤسسة "قبس" أن الدراسة تناولت التطوع تاريخياً في القرآن الكريم والسنة النبوية ونماذج السلف الصالح وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، انتقالاً إلى العصور المتعاقبة حتى الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، وجهود الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ في العمل التطوعي، إضافة إلى لمحات عن التطوع لدى الأمم الأخرى مع وضع تصورات تخدم العاملين في مجال الدعوة والمتطوعين والمختصين من الجمعيات والفرق التطوعية.// انتهى //18:01ت م0141

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