السعودية اليوم / نجاح عمليتي استئصال نقائل ورمية بمستشفى الملك فهد بجازان



جيزان 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

أجرى مستشفى الملك فهد المركزي بجازان عمليتي استئصال نقائل ورمية متعددة.

وأوضحت الشؤون الصحية بمنطقة جازان, أن العملية الأولى تمت من جوف الصدر الأيمن من الفص العلوي للرئة اليمنى لمريضة سعودية تبلغ من العمر ٤٤ عاماً ، فيما استئصل في العملية الثانية نقائل في جوف الصدر الأيسر من الفص العلوي الأيسر لمريض سعودي يبلغ من العمر ٦٠ عاماً.

وأشارت إلى أنّ العمليتين تمت باستخدام المنظار (تنظير التجويف الصدري الجراحي)، حيث تعد هذه العمليات التداخلية دقيقة للغاية ولا تجرى إلا في المراكز الطبية المتطورة، وذلك لحاجتها إلى أجهزة وتوفر أدوات طبية خاصة وتطلب وجود كفاءات مدربة وماهرة.

مما يذكر أن المريضين قد غادرا في اليوم الثاني من إجراء العملية وهم بصحة جيدة وتتم متابعتهما حسب الخطة العلاجية من خلال العيادات الخارجية.

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17:57ت م

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