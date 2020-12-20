السعودية اليوم / مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار قنبلة في أديس أبابا



أديس أبابا 30 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 15 ديسمبر 2020 م واس

قتل ثلاثة أشخاص في انفجار قنبلة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اليوم .

وأفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية في بيان ، بأن الانفجار وقع في منطقة ليديتا بالقرب من وسط العاصمة وأدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة خمسة آخرين، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية بشأن اسباب الانفجار وسيتم الإعلان عن نتائجها للرأي العام .

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17:40ت م

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