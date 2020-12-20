السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يدشن الربط الإلكتروني بين وكالة الإمارة للشؤون الأمنية وشرطة المنطقة



الدمام 05 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 20 ديسمبر 2020 م واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم الربط التقني بين وكالة الإمارة للشؤون الأمنية وشرطة المنطقة الشرقية عبر منصة "آمن"، بحضور مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء علي بن سعد الجامع، ومدير مركز المعلومات الوطني بالمنطقة سليمان المزيني، ومساعد مدير شرطة المنطقة الشرقية للضبط الإداري والمشرف على تقنية المعلومات العميد زياد الرقيطي.

ونوه سموه بالتطور التقني الذي تشهده القطاعات الأمنية في ظل الدعم السخي غير المحدود من لدن القيادة الرشيدة, مشيراً إلى أن هذا التطور التقني لا يغني عن تطوير الكوادر البشرية، ودورهم محوري في إدارة النظم التقنية.

وأكد أن الربط التقني يسهم في تيسير الإجراءات، ونقل المعلومات بين الجهات المعنية، واختصار الوقت والجهد، وينسق الجهود، ويرفع كفاءة الاستجابة للحوادث الأمنية، والتنسيق بين الجهات الأمنية، بما يسهم في رفع مستوى الضبط، وينقل المعلومة بيسر وسهولة، ويعزز الاستجابة الفاعلة للوقوعات الأمنية والتعامل معها.

وأبان الأمير سعود بن نايف أن المملكة تتقدم في الجانب الرقمي على مختلف الصُّعد، وتواصل تعزيز كفاءة خدماتها الحكومية، وتسابق الزمن في تحقيق التميز على مختلف الصُّعد، مشيداً بالجهود المبذولة لتحقيق التكامل الأمني والتقني، متمنياً للعاملين في المجال الأمني التوفيق في أداء أعمالهم، ومواصلة مسيرة النجاح.

مما يذكر أن نظام "آمن" يهدف إلى تيسير نقل المعلومة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتعدّ المنصة نواة للربط بين الإمارة وشرطة المنطقة إلكترونيا، وتهدف إلى تمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية إلكترونيًا بشكل لحظي ويومي وأسبوعي وشهري، والبحث والاستعلام إلكترونياً عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها بشكل فوري دون الحاجة للمكاتبات الورقية، كما تمكّن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين والمخالفات مع إمكانية تفعيل المسح الأمني المرتبط بالمنصة، إضافة إلى إمكانية التراسل إلكترونياً بدلاً عن المكاتبات الورقية وفق ما توفره المنصة، ويراعي الربط معايير وضوابط حماية وأمن المعلومات.

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16:44ت م

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