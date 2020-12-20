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ضبط متهور قاد عكس السير بدون لوحات في المدينة المنورة
نشر مقاطع فيديو للمخالفات في مواقع التواصل
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضبط المرور السعودي في المدنية المنورة قائد مركبة متهورًا، قاد عكس السير وبدون لوحات، وقام بتوثيق ذلك في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المرور السعودي : مرور منطقة المدينة المنورة يضبط قائد مركبة ارتكب عددًا من المخالفات المرورية، ومنها “السير بدون لوحات، وعكس السير” ونشر مقاطع فيديو للمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.
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