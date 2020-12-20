طريقة طلب تسجيل العقارات في منصة إحكام

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

بدأت منصة إحكام الإلكترونية في الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، بهيئة عقارات الدولة اليوم، استقبال طلبات تعديل أو تملك العقارات لمن لديهم عقارات لا تحمل صكوكًا رسمية.

مزايا التسجيل في منصة إحكام

وأوضح محافظ هيئة عقارات الدولة، إحسان بافقيه، أن لجان النظر تهدف إلى المساهمة في إثبات طلبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة وشفافة، مما يعزز التنمية الاقتصادية وتمكين المواطنين من تثبيت ملكياتهم بعد استيفاء الشروط اللازمة.

ونوه بافقيه بالأثر الاقتصادي الكبير والواعد جراء دخول هذه الملكيات ضمن الأصول العقارية للمواطنين، مما يسهم في رفع اقتصاديات متابعات الخليج 365 وتمكينه من استثمار عقاره والتصرف به بشكل نظامي وآمن، ودعم التنمية المستدامة في كافة مناطق ومحافظات وقرى المملكة.

اختصاصات اللجان في منصة إحكام

وبين بافقيه أن اللجان تنظر في أربعة اختصاصات وهي طلبات تملك العقارات وطلبات التعديل والإضافة واستكمال إجراءات الصكوك الصادرة بإثبات تملك العقار وطلبات تعديل صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك أو التعديل للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل الأمر الملكي (أ/218) وتاريخ 25-3-1441 (وفق الضوابط المحددة لذلك).

طريقة التسجيل في منصة إحكام

وأضاف بافقيه أن طلب التملك يقدم وفق نموذج إلكتروني المعد لهذا الغرض على منصة إحكام مرفقًا به المستندات والوثائق الداعمة ومنها رفع مساحي من مكتب معتمد، مبينا أن استقبال الطلبات سيكون عبر المنصة الرقمية ( إحكام ) لتسهيل وتيسير رفع الطلبات للمواطنين في أي وقت ومن أي موقع والتزامًا بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من الإصابة بفايروس كورونا، لافتًا أن الأمانة دشنت في وقت سابق مركز التواصل الموحد لـمنصة (إحكام) على الرقم (920035544) والحساب الخاص على موقع تويتر (@Ehkaam_sa) لتقديم كامل الدعم والإجابة على كافة الاستفسارات وتلقي الملاحظات.

