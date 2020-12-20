اليوم تنطلق لأول مرة الاختبارات عن بعد بالمملكة العربية السعودية

فى حدث هو الأول من نوعه تبدأ اليوم اختبارات الفصل الدراسي الأول لأول مرة «عن بُعد»، وذلك للعام الدراسي 1442 هـ.

هذا وكانت وزارة التعليم والإدارات المختلفة قامت بإصدار بعض التعليمات التى تنظم عملية الاختبارات، والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد، وذلك فى المدارس الحكومية والأهلية كافة.

وقامت وزارة التعليم بالتشديد على ضرورة التزام الطلاب والطالبات بالإرشادات التى أصدرتها قبل وأثناء الاختبارات، وضرورة أن يدخل الطالب على المنصة التعليمية فى وقت مبكر على الأقل قبل 5 دقائق واتباع تعليمات الاختبار وإرشاداته الموضوعة من المعلم.

وأضافت الوزارة، أنه إذا واجهت الطلاب أى تحديات نأمل مشاركة المعلم لإيجاد حل لها وتقديم الدعم المناسب، كما أكدت على ضرورة أن يقرأ الطالب السؤال بشكل جيد ولا يتردّد فى سؤال المعلم عن أي فقرة برفع اليد أو عن طريق المحادثة، وبعد الإجابة عن السؤال يجب أن يضغط الطالب على أي مكان خارج السؤال حتى لا يتم تغيير الإجابة أثناء التنقل.

وأكملت الوزارة فى تعليماتها للطلاب خوفا عليهم قائلة: يجب استخدام لغة سليمة سواء كانت عربية، أو إنجليزية أثناء الإجابة، وبعد انتهاء الوقت المحدّد للاختبار سيتم غلق الاختبار، لذلك يجب أن يحرص الطالب على التركيز وإنهاء الاختبار قبل وقته.

وتابعت الوزارة: إذا وردت مكالمة أثناء تأدية الاختبار لا تقلق لن ينقطع الاتصال بالاختبار، ولكن لا تقم بالرد لتتمكن من الانتهاء من الإجابات فى وقتها.