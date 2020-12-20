شكرا لقرائتكم خبر عن كيف اختبر 6 ملايين طالب وطالبة بـ«روابط إلكترونيه»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل طلاب وطالبات التعليم العام أول أيام اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، بروابط إلكترونية عاجلة، أرسلتها لهم إدارات مدارسهم لتكون هذه التجربة هي الأولى من نوعها التي يخوضها الطلاب، نظراً لمنهجية التعلم عن بعد التي أقرتها الوزارة أخيراً.

وكانت إدارات المدارس قد استعدت منذ وقت مبكر عن طريق حفظ روابط الاختبارات التي أعدها المعلمون منذ أيام، حيث كانت هناك عملية دقيقة لرصدها، والمحافظة عليها من التسرب قبل موعد انطلاق اختبار كل مادة، إضافة إلى وجود نموذج ورقي للاختبار لدى إدارة كل مدرسة تتم الاستعانة به لاختبار الطلاب الحاضرين الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبارات إلكترونياً، إذ حرصت الوزارة عن طريق مدارسهم على توفير الأجواء اللازمة لهم مع الأخذ بالاحتياطات الاحترازية والوقائية التي تكفل سلامتهم.

وعلى صعيد متصل، كثفت إدارت التعليم جميعها من زيارات المشرفين التربويين للمدارس، حيث قاموا بالاطلاع على أعمال الاختبارات وخطط قادة المدارس التي وضعت بما يتواءم مع المرحلة، إذ تغيرت نماذجها وطريقتها عما كانت عليه في الأعمال السابقه نتيجه المنهجية الجديدة للتعلم عن بعد، ووجهت إدارات التعليم مشرفيها بالرفع باستمارات مخصصة تتضمن تفاصيل الأعمال التي قامت بها المدرسة، فيما يخص سير الاختبار وتنفيذه ورفع أسماء الطلاب المتغيبين، وكذلك توفير الأجواء الصحية والوقائية المناسبة.