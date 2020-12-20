شكرا لمتابعة خبر عن إرشادات الاستخدام الصحيح لمقاعد الأطفال بالسيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الإدارة العامة للمرور، عن أهم الإرشادات للاستخدام الصحيح لمقاعد الأطفال بالسيارات. كشفت الإدارة العامة للمرور، عن أهم الإرشادات للاستخدام الصحيح لمقاعد الأطفال بالسيارات. وأضافت إدارة المرور:" تعتبر مقاعد الأمان المخصصة للأطفال من أهم أدوات السلامة المرورية داخل المركبات، واستخدامها بالشكل الصحيح يعزز من فعاليتها ". وأشارت إدارة المرور إلى أهم إرشادات الاستخدام الصحيح لمقاعد الأطفال، وجاءت كالآتي: عدم وضع مقعد الطفل بالمقاعد الأمامية، التنبيه على عدم ترك أشرطة الشد فضفاضة، التأكد من صلاحية وعمر المقعد الافتراضي، ضبط الزاوية التي يجلس بها الطفل بدقة؛ وفقًا للإرشادات المدونة على المقعد.

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