شكرا لمتابعة خبر عن النمر يوضح مدى مأمونية الدراجة الهوائية لمن لديهم دعامات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مدى مأمونية الدراجة الهوائية لمن لديهم دعامات أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مدى مأمونية الدراجة الهوائية لمن لديهم دعامات وقال النمر أن قيادة الدراجة الهوائية آمنة لمن لديهم دعامات وفحص الإكو، في حال أن الجهد سليم. من ناحية أخرى، أكد النمر أن أشد أعراض القلق والتوتر في الإنسان وأكثرها تخويفًا تلك التي تظهر على القلب مثل اضطراب نبضات القلب والنغزات، لافتًا إلى أن أغلب أعراض مرضى القلب العضوية تدور حول " الخفقان ".

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