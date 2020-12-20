شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 156 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 351,878 حالة، فضلًا عن تسجيل 10 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6122 حالة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة، أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ ٤٠ إصابة.