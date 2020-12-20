أمانة جدة تبدأ في مشروع تشجير المحاور الرئيسية مستهدفة 5 مواقع

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): بدأت أمانة جدة في مشروع تشجير المحاور الرئيسية؛ مستهدفة 5 مواقع ضمن المرحلة الثانية. بدأت أمانة جدة في مشروع تشجير المحاور الرئيسية؛ مستهدفة 5 مواقع ضمن المرحلة الثانية. وجاء المشروع على مساحة عمل تصل لنحو 70 ألف متر مربع بإجمالي 13550 مترًا طوليًّا وبتكلفة تُقدر بـ10 ملايين ريال. ويأتب ذلك في إطار التوجه نحو أنسنة المدن وتحسين المشهد البصري للمدينة.

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