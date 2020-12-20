«الوقاية من الأمراض»: لا توجد طفرة بالسعودية تؤثر على فعالية لقاح كورونا

أكد المدير العام التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الدكتور عبدالله بن رشود القويزاني عدم وجود أي طفرة في السعودية ذات أثر على فعالية اللقاح أو ضراوة فيروس كورونا مشيرًا إلى دراسته لمتابعة أي طفرة تنشأ عنه.

وقال خلال مؤتمر مستجدات كورونا، اليوم الأحد، إنه لا يوجد أي تغير في سلوك الفيروس إكلينيكيًّا، والعمل مستمر لدراسة التسلسل الجيني لمتابعة أي تغير يطرأ على سلوك الفيروس خلال الجائحة وما بعدها.

وذكر أنه عند تسجيل فيروس كورونا في الصين، شرع المركز للاستعداد بإطلاق البرنامج الوطني للتسلسل الجيني للفيروس ودراسته، وهذا ما حصل عند تسجيل المملكة أول حالة في مارس 2020 بأيدٍ وكوادر سعودية.

والتسلسل الجيني هو دراسة مستفيضة للمادة الوراثية المكونة للفيروس، وتحصل عن طريق فحص العينات الإيجابية من المصابين عن طريق أجهزة مخصصة وبأيدي متخصصين في علم الفيروسات والجينات.