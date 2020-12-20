بينها الرياض.. 3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 40 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ39 حالة، ثم المدينة المنورة 30 حالة، فالمنطقة الشرقية 25 حالة. حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة التالية بـ11حالات، ثم القصيم 5 حالات، والجوف 3، ونجران 3 إصابات جديدة.

وجاءت في المرتبة التالية منطقة تبوك بتسجيلها حالتي إصابة، فيما احتلت المرتبة الأخيرة كل من (الباحة وجازان وحائل الحدود الشمالية)، بتسجيل كل منها حالة إصابة واحدة.

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