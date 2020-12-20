«تقويم التعليم» تنظم ورشة عمل لمراجعة معايير الاعتماد البرامجي للتدريب

بمشاركة هيئة المهندسين ومركز «أداء»..
أقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب «مسار»، ورشة عمل بعنوان (معايير الاعتماد البرامجي).
وهدفت الورشة التي أقيمت- عن بُعد - إلى مراجعة ومناقشة مسودة معايير الاعتماد البرامجي لقطاع التدريب وأخذ المرئيات وقياس مدى ملاءمتها للرفع من جودة برامج التدريب في المملكة.
كما تمّ التعريف بمركز «مسار» ومهامه وصلاحياته ومنهجية بناء المعايير وآلية الاعتماد، إضافة إلى مناقشة تفاصيل المعايير الرئيسة والفرعية الخاصة باعتماد برامج التدريب.
وشارك في الورشة ممثلو الهيئة السعودية للمهندسين وممثلو المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، بحضور المدير التنفيذي لمركز مسار محمد العسيري وعدد من منسوبي المركز.
يذكر أن المركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب «مسار» هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويُعَدُ الجهة الوطنية المعنية بتقويم واعتماد قطاع التدريب، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ وذلك لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، ولتطلعات القيادة والمجتمع.
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