الصحة: لا نوصي بأخذ لقاح كورونا لمن يعاني من حساسية شديدة

الجرعة الأولى لا تصل بالشخص للمناعة المطلوبة
أعلنت وزارة الصحة، الأحد، أن معظم الإصابات بفيروس كورونا في مناطق المملكة في حالة نزول أو استقرار وتذبذب على مستوى تسجيل الحالات، مؤكدة أن جميع الجهات تقوم بأعمالها لمتابعة الإجراءات.
وأوضحت وزارة الصحة، أن 400 ألف شخص سجلوا عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا، مشيرة إلى أن الجرعة الأولى من اللقاح لا تصل بالشخص لمرحلة المناعة المطلوبة.
وأشارت إلى بدء إعطاء اللقاح للفئات ذو الأولوية ولله الحمد أوضاعهم طيبة، مؤكدة أنها تنتظرهم لتلقي الجرعة الثانية وهي مهمة جدًا.
وتابعت أن من يعاني من حساسية شديدة ومفرطة تؤدي إلى التنويم أو أخذ إبرٍ معينة، لا نوصيه بأخذ اللقاح، بينما التحسس المحدود لا يمنع من أخذ اللقاح.
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