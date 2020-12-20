بالفيديو.. الأحوال المدنية توضح طريقة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات

كشفت الأحوال المدنية عن طريقة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات عبر منصة «أبشر»، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الأحوال في المراكز والمحافظات.

وعبر فيديوجراف نشرته الأحوال المدنية بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»؛ أوضحت تفاصيل تقديم طلب الحصول على سجل الأسرة للأمهات، وكذلك كيفية طلب إيصال السجل عبر البريد السعودي.

ويمكن الحصول على سجل الأسرة من خلال دخول منصة أبشر، ثم اختيار تبويب «خدمات»، ثم اختيار «الأحوال المدنية»، ثم اختيار «طلب إصدار وتوصيل سجل الأسرة للأمهات» بعد إكمال البيانات.

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