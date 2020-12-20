القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفات ونشرها بمواقع التواصل في المدينة المنورة

تطبيق الإجراءات النظامية بحقه

ألقى رجال المرور القبض على قائد مركبة ارتكب جملة مخالفات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي . ووفق الحساب الرسمي للمرور السعودي، عبر موقع تويتر، ألقى مرور منطقة المدينة المنورة يضبط قائد مركبة ارتكب عددًا من المخالفات المرورية ومنها «السير بدون لوحات، وعكس السير» ونشر مقاطع فيديو للمخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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