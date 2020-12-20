«الصحة» تعلن تسجيل 162 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 156

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 361010 حالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 351878 حالة.

كما تم تسجيل 10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن، إلى 6122 حالة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 3010، والحالات الحرجة 416 حالة.

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