تعرف على المستندات المطلوبة للتسجيل بمنصة «إحكام»

تبدأ منصة «إحكام» الإلكترونية التابعة لهيئة عقارات الدولة، مساء اليوم الأحد، تلقي طلبات التملك للعقارات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وذلك وفق عدد من الضوابط والشروط.

لكن ما هي المستندات المطلوبة للتسجيل في منصة «إحكام»؟

أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، في وقت سابق، أن المستندات المطلوبة عند تقديم طلبات التملك هي:

- إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد مشتملًا على الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته.

- تقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الإحياء.

- بشأن المصور الجوي فقد رفعت التعديلات عن مقدم الطلب عبء تقديم المصور الجوي في الوثائق المطلوبة منه، وستقوم اللجان بالتحقق من الإحياء حسب المصورات التي تقدمها الجهات المختصة.

وأعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، بدء استقبال طلبات التعديل وتملك العقارات اليوم الأحد، وسيتم إطلاق المنصة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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