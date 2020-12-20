إجراء 161 عملية قسطرة قلبية في مركز القلب بالجوف

قدم مركز القلب في منطقة الجوف خدماته الصحية لـ638 مستفيدًا؛ وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ حيث بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 338 مراجعًا، فيما استفاد من الإجراءات الطبية غير التداخلية 162 مستفيدًا.

كما تمكن المركز من إجراء 161 عملية قسطرة قلبية، خلال الفترة نفسها، وبلغ عدد الحالات المُحالة إلى المركز 108 حالات، وبلغ عدد حالات التنويم 300 حالة.