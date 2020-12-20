أمر ملكي بترقية 318 عضوا في النيابة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بترقية 318 من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على كادر أعضاء النيابة العامة. وثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكدا أنه يأتي في إطار الدعم الرفيع من خادم الحرمين وولي العهد للنيابة العامة بما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومنها الشأن الوظيفي للقيام بواجباتها على الوجه الأكمل. وحثَّ المعجب منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمجتمع بهم.



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