تخريج عدد من المبتعثين والمبتعثات في إيرلندا

أقامت الملحقية الثقافية في إيرلندا حفلاً لخريجي الفصل الدراسي الأول لعام 2020 بمبنى الملحقية، وذلك وسط إجراءات صحية احترازية بحضور الملحق الثقافي في إيرلندا الدكتورة فهدة بنت عبدالعزيز آل الشيخ وعدد قليل من منسوبي الملحقية والخريجين.

وألقت الدكتورة فهدة آل الشيخ كلمة بهذه المناسبة أكدت خلالها حرص حكومة خادم الحرمين وولي عهده على دعم التعليم والمبتعثين في الخارج لدعم تحقيق التنمية المستدامة في المملكة ضمن إطار رؤية المملكة 2030 مثمنة جهود وزير التعليم ومنسوبي الوزارة في مساندتهم الملحقية للقيام بمهامها تجاه المبتعثين.

وأشارت إلى أن هذا الحفل بمثابة مشاركة المبتعثين والمبتعثات فرحة التخرج مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا متمنية التوفيق للخريجين.

وخلال الحفل ألقت المبتعثة نجوانة بنت عبدالمطلب كلمة الخريجين موضحة أن الملحقية بهذه المناسبة قدمت نموذجاً مشرفًا لدعم المبتعث حتى في آخر أيام البعثة، راجية من الله تعالى أن تسهم مع الخريجين في إكمال بناء المملكة ونهضتها في ظل رؤية 2030.