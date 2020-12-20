وألقت الدكتورة فهدة آل الشيخ كلمة بهذه المناسبة أكدت خلالها حرص حكومة خادم الحرمين وولي عهده على دعم التعليم والمبتعثين في الخارج لدعم تحقيق التنمية المستدامة في المملكة ضمن إطار رؤية المملكة 2030 مثمنة جهود وزير التعليم ومنسوبي الوزارة في مساندتهم الملحقية للقيام بمهامها تجاه المبتعثين.
وأشارت إلى أن هذا الحفل بمثابة مشاركة المبتعثين والمبتعثات فرحة التخرج مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا متمنية التوفيق للخريجين.
وخلال الحفل ألقت المبتعثة نجوانة بنت عبدالمطلب كلمة الخريجين موضحة أن الملحقية بهذه المناسبة قدمت نموذجاً مشرفًا لدعم المبتعث حتى في آخر أيام البعثة، راجية من الله تعالى أن تسهم مع الخريجين في إكمال بناء المملكة ونهضتها في ظل رؤية 2030.
كانت هذه تفاصيل خبر تخريج عدد من المبتعثين والمبتعثات في إيرلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.