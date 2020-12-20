شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: أهمية الحضور لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي: بدأت الأسبوع الماضي المراحل المهمة في مواجهة هذه الجائحة من خلال اقترابنا إلى النهايات التي ننشدها جميعًا بوصولنا إلى مراحل السيطرة التامة، وننوه بأهمية الحضور لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح.

وأضاف العبدالعالي أن عملية التسجيل للحصول على اللقاح عبر تطبيق صحتي سهلة، وسيمر اللقاح بمراحل وسيكون متاحًا للجميع مجانًا. وأن الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى للحصول على لقاح كورونا: (من هم فوق 65 عاماً، ومن لديهم أمراض مزمنة، ومن لديهم أمراض مناعية، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية، ومن لديهم سمنة مفرطة، والمهن الأكثر عرضة للإصابة).

وأكد العبدالعالي على أن معظم مناطق المملكة في حالة نزول أو استقرار وتذبذب على مستوى تسجيل الحالات، وجميع الجهات تقوم بأعمالها لمتابعة الإجراءات، ونؤكد على الجميع الحرص على ذلك حتى نهاية الجائحة. وقال: أخذ الجرعة الأولى لا يصل به الإنسان إلى مستوى المناعة الكافي فورًا، بل يحتاج الحصول على الجرعة الثانية، وبعدها يحتاج إلى مرور أسبوعين للوصول إلى المناعة الأعلى المكتسبة من هذه اللقاحات. كما يجب أن يصل المجتمع بأكمله إلى مرحلة أمان، وذلك يتحقق بوصول 60-70% أو أكثر من ذلك إلى المناعة الأعلى. وهنا يتأكد علينا مواصلة المسؤولية في هذه المرحلة المهمة، لأن بلوغنا لهذه المرحلة هي -بإذن الله- التي تكفل تجاوز المجتمع للجائحة واقترابها من الانتهاء والعودة للحياة الطبيعية، ومن يعاني من حساسية شديدة ومفرطة تؤدي إلى التنويم أو أخذ إبرٍ معينة، فهذه الفئة لا نوصيهم بأخذ اللقاح، بينما التحسس المحدود لا يمنع من أخذ اللقاح.

كما أعلنت وزارة الصحة تسجيل 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 156 حالة تعافٍ و10 حالات وفاة.