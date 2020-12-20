2020-12-20

إعلان نتائج القبول النهائي في كلية الملك فهد الأمنية

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين على برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية رقم ( 64 ) من حملة الثانوية العامة في كلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1442هـ.

وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني على منصة ( أبشر – توظيف) بوزارة الداخلية (هنا).