متحدث الصحة : قرابة 400 ألف سجلوا للحصول على لقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدد المسجلين للحصول على ⁧‫لقاح كورونا‬⁩ في المملكة يقترب من 400.000 مسجل حتى الآن من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة.

وأكدت وزارة الصحة أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا في السعودية لم تظهر عليهم أية أعراض جانبية.

وكانت وزارة الصحة أكدت مجانية الحصول على لقاح كورونا لجميع المواطنين والمقيمين؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وأبانت أن التطعيم سيكون على ثلاث مراحل وكل مرحلة لها فئات مستهدفة، كالتالي:

المرحلة الأولى:

المواطنون والمقيمون من هم فوق ٦٥ سنة + أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم ٤٠ من لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة من لديهم اثنان أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، من لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

المرحلة الثانية:

المواطنون والمقيمون ممن تجاوز عمرهم ٥٠ سنة + باقي الممارسين الصحيين من لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو، السكري، أمراض الكلى المزمنة، أمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، السرطان النشط، من لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين ٣٠ – ٤٠.

المرحلة الثالثة:

وتشمل جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح، لافتةً أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود المباركة والخطوات الاستباقية التي قامت بها المملكة منذ بداية جائحة كورونا والتي كان لها دور واضح بفضل الله في التصدي لهذه الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أن المملكة أعلنت سابقًا أنها ستكون بإذن الله من أوائل الدول التي ستحصل على اللقاحات المستوفية لمعايير الفعالية والأمان بشكل مباشر من الشركات العالمية الرائدة في صناعة اللقاحات وعن طريق منشأة كوفاكس الدولية.