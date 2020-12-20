شكرا لقرائتكم سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 24.69 بتداولات بلغت 11 مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-20 سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 24.69 بتداولات بلغت 11 مليار ريال متابعات الخليج 365 - واس أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية منخفضاً 24.69 نقطة، عند مستوى 8686.89 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 11مليار ريال، فيما أغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية ( نمو ) مرتفعاً 349.68 نقطة، عند مستوى 21000.01 نقطة، بتداولات بلغت 29 مليون ريال.



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