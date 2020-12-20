2020-12-20

التكنولوجيا المالية ستلعب دورًا فريدًا في الاقتصاد السعودي العام المقبل

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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قال تقرير لموقع The FinTech Times، إنه من المرجح أن تلعب التكنولوجيا المالية دورًا فريدًا في الاقتصاد السعودي عام 2021، وذلك على الرغم من أن الوباء العالمي سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وتوقع الموقع المختص بأخبار وتقارير التكنولوجيا المالية حول العالم، أن يستمر تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية على الرغم من وباء كوفيد-19 وتداعياته؛ لتعزيز الاستراتيجيات التي ستتبنى وتعزز الابتكار في نظام التكنولوجيا المالية والاقتصاد الأوسع، والذي يأتي كجزء من التنمية الاقتصادية والتنويع اللذين يلعبان دورًا رئيسيًا في أهداف رؤية السعودية 2030.

وتتوقع التقارير أن يستمر تطوير البنية التحتية المادية والرقمية للمساعدة في دعم استراتيجيات التنمية الاقتصادية المختلفة، قائلًا: سوف تتقدم دول مثل السعودية التي يُنظر إليها على أنها من رواد التحول الرقمي ليس فقط في العالم العربي ولكن أيضًا على مستوى العالم ومن المرجح أن تواصل ابتكار وتعزيز النظم البيئية الخاصة بهم.

وتابع: من المتوقع أن تستمر السعودية في مشاريع تحسين نظامها البيئي من خلال استراتيجيتها الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تم إطلاقها حديثًا (NSDAI) والتي ترى المملكة أنها ستساهم بمبلغ 135 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع التقرير أن يشهد عام 2021 وجود المزيد من الأطر التنظيمية ومشاريع العملات المشفرة وغيرها من المبادرات لتعزيز النظام البيئي للبنية التحتية للتكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أنه بنى توقعه ذلك استنادًا إلى الأخبار المثيرة التي ظهرت هذا العام حول وجود مشروع عملة رقمية بين السعودية والإمارات اُطلق عليها اسم عابر، بالإضافة إلى نمو وانتشار إعلانات التكنولوجيا المالية لشركة STC Pay السعودية.

وأضاف أن عام 2021 يمكن أن يشهد دخول المزيد من الشركات إلى السوق مما يعزز نمو الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

تأثير جو بايدن على نمو سوق التكنولوجيا المالية في السعودية

لم يستبعد التقرير أن يؤثر انتخاب جو بايدن وسياساته الجديدة على سوق التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والفضاء التكنولوجي الأوسع في السعودية، مفسرًا أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تتمتعان بعلاقات تجارية قوية بشكل عام، وتعد واشنطن أكبر لاعب في مجال التكنولوجيا المالية فهي موطن لنحو 9000 شركة في هذا المجال، الأمر الذي له تأثيره على جميع أنحاء العالم بما في ذلك السعودية والشرق الأوسط.

البنوك السعودية والتكنولوجيا المالية

وأردف التقرير أنه من المحتمل أن تستمر البنوك في السعودية في تبني التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي الأوسع، مشيرًا إلى أن عام 2020 كان مثيرًا للاهتمام مع إعلان مجموعة سامبا المالية للبنوك السعودية الاندماج مع البنك التجاري الوطني ومقره جدة (المعروف باسم البنك الأهلي التجاري)، وكان كلاهما بالفعل أحد أكبر عشرة بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول، لكن الشركة المندمجة ستنشئ أحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لذلك من المتوقع أن يجلب عام 2021 تطورات أخرى مثيرة للاهتمام في القطاع المصرفي السعودي وفي التكنولوجيا الرقمية.

واختتم التقرير قائلًا: على الرغم من توقعات استمرار فيروس كورونا حتى منتصف عام 2021 على الأقل ولما في ذلك من تأثير على الاقتصاد العالمي، إلا أن التكنولوجيا المالية ستحقق تطوراتها الخاصة في العام المقبل، لا سيما في السعودية بشكل خاص والشرق الأوسط والعالم بشكل عام.



