المسند : اليوم ثاني نجوم المربعانية وغدًا الانقلاب الشتوي

2020-12-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم هو موعد دخول طالع القلب ثاني نجوم المربعانية.

وقال المسند : لا يزال الليل يأخذ من حصة النهار بمقدار 3 ثوان والزيادة تتوقف غدًا، مشيرًا إلى أن اليوم أيضًا هو آخر يوم في فصل الخريف الذي بلغ طوله 90 يومًا، وغدًا الانقلاب الشتوي، وتعامد الشمس على مدار الجدي إيذانًا ببدء فصل الشتاء.

وفي وقت سابق توقع المسند أن ‏تكون الأجواء مستقرة خلال الخمسة أيام المقبلة، وأنها لن تشهد أي ‏موجة برد لاسعة قارسة، أو عاصفة ثلجية.

كما توقع المسند، احتمالية تشكل بعض السحب التي تُسقط زخات ‏مطرية على أجزاء محدودة من القصيم وسدير والزلفي والوشم ‏العاصمة الرياض والشرقية..



