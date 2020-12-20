خالد بن سلمان يشيد بجهود السعودية والإمارات في اتفاق الرياض

الأحد 20 ديسمبر 2020

قال نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، إن اتفاق الرياض تجاوز الصعوبات والعقبات بجهود السعودية والإمارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية لها.



وأضاف الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان".

ومن جانبه، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في تغريدة على "تويتر": "ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقا لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني الشقيق".

وكانت وكالة الأنباء اليمنية، قد أفادت الجمعة، بصدور قرار جمهوري يقضي بتشكيل حكومة يمنية جديدة وتسمية أعضائها.

وجاء في البيان أن قرار تشكيل الحكومة جاء بعد الاطلاع على "دستور الجمهورية اليمنية وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى اتفاق الرياض" وفق سكاي نيوز.

وقال رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، معين عبدالملك: "ثقتنا عالية بالدعم الأخوي الصادق من أشقائنا في المملكة ودول تحالف دعم الشرعية".

وأضاف عبدالملك، في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "الحكومة المعلنة أمام مسؤوليات تاريخية ومهام عاجلة وشاقة تستدعي العمل الجاد والحازم والرؤية الوطنية الواسعة والبرنامج السياسي والاقتصادي الواضح والسليم والإرادة الصلبة لاستكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والاستقرار وبناء المؤسسات وتنمية الموارد ومواجهة الفساد وتحسين الخدمات".