شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أبرز المعلومات عن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، عن أبرز المعلومات عن خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

وأوضحت الأحوال المدنية، أنه يتم ذلك إلكترونياً عبر الخدمة الموجودة على منصة أبشر، ويصل لعنوانك الوطني عن طريق "البريد السعودي" بدون زيارة الأحوال المدنية.

وأشارت إلى أن السجل يكون فيه جميع الأبناء ويعتبر وسيلة إثبات رسمية تمكنك من مراجعة جميع الجهات الحكومية والخاصة التي تطلب تعريف لهم مثل المدارس والمستشفيات وذلك باتباع الخطوات التالية:

- تسجيل الدخول عبر حسابك في منصة أبشر.

- اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

- الأحوال المدنية.

- خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.