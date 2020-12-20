شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" توضح حقيقة التحذيرات من مستحضرات فيتامين C والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة معلومة متداولة بشأن فيتامين (C)، خصوصاً الفوار،يُسبب تهيج وغثيان وحصوات.

وأكدت الهيئة أن هذه المعلومة مجرد شائعة، قائلة إن جميع مستحضرات الفيتامين المسجلة لدى الهيئة آمنة وفعّالة ويتم تصنيع المادة الفعالة مخبرياً، ولا دليل علمياً يُثبت وجود فرق بين الفيتامين الطبيعي أو المُصنّع.

وأضافت "الهيئة": "حمض الأسكوربيك هو المادة الفعالة لفيتامين ج، ومعلومة أن حمض الأسكوربيك هو جزء واحد من خمسة أجزاء لفيتامين ج غير صحيحة".

وتابعت: "جميع مستحضرات فيتامين C المسجلة في الهيئة آمنة وفعالة عند استخدامها حسب الإرشادات المذكورة بالنشرة الداخلية وملصق العبوة الخارجية، كما أنه يتم تصنيع المادة الفعالة مخبرياً وفق إجراءات وضوابط تضمن الفعالية والمأمونية والجودة"، وختمت: "لا دليل علمياً يثبت وجود فرق بين فيتامين C من المصدر الطبيعي أو المصنع".