شكرا لمتابعة خبر عن وزارة العدل الكندية تنتصر لمواطنة وتعوضها بـ 250 ألف دولار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوتاوا (صدى):

قضت وزارة العدل الكندية، بتعويض مواطنة بمبلغ قدره 250 ألف دولار كندي، بعدما قامت إحدى المسؤولات في الوزارة باستغلال منصبها ضد قضية خاصة بالمواطنة.

وكانت المواطنة قد تقدمت بشكوى تفيد أن إحدى المسؤولات بالوزارة الكندية قدمت آراء قانونية لمحامي زوجها في قضية حضانة طفل بينها وبين زوجها.

واتهمت المواطنة المسؤولة باستغلال منصبها، وتحققت الوزارة من صحة الشكوى، وقضت على إثر ذلك بتعويض المواطنة، بجانب إيقاف المسؤولة مؤقتاً عن العمل.